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Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı verildi

24.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı verildi

Aydın’da 2020 yılı içerisinde yapı ruhsatı verilen binaların sayısı 2 bin 711, yapı kullanma izni verilen binaların sayısı ise 2 bin 202 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

Aydın’da 2020 yılı içerisinde yapı ruhsatı verilen binaların sayısı 2 bin 711, yapı kullanma izni verilen binaların sayısı ise 2 bin 202 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 394 bin 75 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 2 milyar 758 milyon 932 bin 65 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 711, daire sayısı ise 9 bin 4 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 986 bin 145 metrekare, konut dışı kullanım alanı 202 bin 224 metrekare, ortak kullanım alanı ise 205 bin 706 metrekare oldu.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 2 milyon 265 bin 284 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 4 milyar 267 milyon 495 bin 486 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 202, daire sayısı 11 bin 554 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 1 milyon 200 bin 150 metrekare, konut dışı kullanım alanı 351 bin 405 metrekare, ortak kullanım alanı ise 713 bin 729 metrekare oldu.

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