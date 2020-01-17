YURTHABER
  4. Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

AYDIN HABERLERİ  | 17.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Aydın’da 2010 yılının Temmuz ayında MHP tarafından kent meydanına asılan ve ülke gündemine oturan pankart krizinin bir benzeri bu defa Koçarlı ilçesinde yaşandı.

Aydın’da 2010 yılının Temmuz ayında MHP tarafından kent meydanına asılan ve ülke gündemine oturan pankart krizinin bir benzeri bu defa Koçarlı ilçesinde yaşandı. Koçarlı Belediyesi tarafından mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve ilçe belediyesinin kiracı olarak bulunduğu binaya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu eleştiren bir pankart asıldı. Asılan pankartın fotoğrafı ile açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, pankartın asılmasından sorumlu tuttuğu Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı Koçarlı’ya hıyanet etmekle suçladı. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
31 Mart yerle seçimlerinde Koçarlı Belediyesi’nin yönetimi CHP’den AK Parti’ye geçti. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’nne ait olan binasında kiracı olarak hizmet veren Koçarlı Belediyesi’nin AK Partili Başkan ve yöneticileri ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında bina kirası, ASKİ ile ilgili su ödemeleri hakkında anlaşmazlıklar başladı. Çeşitli konularda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında karşılıklı açılan davalar devam ederken, bu defa bu defa iki belediye arasında pankart krizi başladı.
Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan binanın bazı katlarında kiracı olarak bulunan Koçarlı Belediyesi tarafından binaya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun fotoğrafı ile ‘Koçarlıya 62 milyon yatırım’ yazısının bulunduğu pankarta “Yalan, pankart yapma Büyükşehir, icraat yap Koçarlı Belediyesi’ yazısı ilave edilerek asıldı. Koçarlı belediyesinin astığı bu pankart Aydın’da günün konusu haline gelirken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır konuyla ilgili açıklama yaptı.
CHP İl Başkanı Ali Çankır, Aydın siyasetinin böyle bir hıyanet göremediğini belirterek “Bu yapılan gaflet, dalalet ve hatta hizmete hıyanettir” dedi.
Başkan Çankır açıklamasında “Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın Aydın Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu binaya pankart asması kadar hıyaneti görmedi Aydın siyaseti. Yapmış olduğu gaflet dolu açıklamaların yanı sıra, dalalet içine düşüp bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı Koçarlı’mıza astığı pankart ile en büyük hıyaneti Nedim Kaplan yapmaktadır. Koçarlı halkına hizmet eden ve kendisinin de oturduğu binaya asılan pankart başka hiç bir şekilde açıklanamaz. Koçarlı halkına verdiği hizmet binasını yapmayan Nedim Kaplan alın teri ile yapılmış binadan siyaset devşirmeye çalışıyor. Koçarlı halkı kimin hizmet ettiğini kimin etmediğini Özlem Çerçioğlu’nun yapmış olduğu hizmet binasına, 119 km alt yapı çalışmalarına, 205 km yol çalışmalarına ve 62 milyonluk yatırımlara bakınca görüyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdıŞehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı
Forum Aydın’a gelen ünlüler önce Aydın inciri ile sonra hayranları ile buluştuForum Aydın’a gelen ünlüler önce Aydın inciri ile sonra hayranları ile buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Aydın Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası’nın 40 yıllık altyapısı yeniliyor

Kuşadası’nın 40 yıllık altyapısı yeniliyor

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.