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Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

12.09.2022 03:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine O.A'yı durdurdu.

Şüphelinin GBT sorgusunda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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