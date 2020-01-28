YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 129 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 129 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandıEdinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 129 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı
Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak 68 Suriye, 40 Filistin, 12 Kongo, 5 Mısır, 1 Irak, 1 Orta Afrika, 1 Somali ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı. 64 erkek, 18 kadın ve 47 çocuktan oluşan 129 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doç. Dr. Kara gripten korunma yöntemlerini anlattıDoç. Dr. Kara gripten korunma yöntemlerini anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:26
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Altuğ Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.