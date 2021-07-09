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Aydın'da 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09.07.2021 05:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen 13 işçi hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Selahattin Gökozan Bulvarı Göyaka Mahallesi Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir turşu fabrikasında 13 işçi öğle yemeği yedikten sonra akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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