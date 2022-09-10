Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Aydın Valiliği, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki boş arazide 6 Eylül'de 5, 7 Eylül'de de 8 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada tahkikatın sürdüğü ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



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