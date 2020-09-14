Aydın’da 14 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 14 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 26 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında 121 olaya müdahale edilerek, 135 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Başlatılan adli tahkikat kapsamında 14 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 adet tuhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 kilo 63 gram metamfetamin, 2 kilo 670 gram shunk, 569 gram esrar, 362 gram sentetik kannabinioid olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ile 6 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 74 adet fişek ele geçirildi.

