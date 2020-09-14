YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 14 kişi tutuklandı

Aydın’da 14 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 14 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 26 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında 121 olaya müdahale edilerek, 135 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 14 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 26 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında 121 olaya müdahale edilerek, 135 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Başlatılan adli tahkikat kapsamında 14 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 adet tuhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 kilo 63 gram metamfetamin, 2 kilo 670 gram shunk, 569 gram esrar, 362 gram sentetik kannabinioid olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ile 6 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 74 adet fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi

Aydın Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.