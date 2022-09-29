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Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı

29.09.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı

Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısının davasının görülmesine başlandı.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nizam Cansızlar (53), Tayhan'ın yakınları ve avukatları katıldı.

Hakimin sorusu üzerine cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Cansızlar, şizofren hastası olduğunu öne sürdü.

Duruşma esnasında sinir krizi geçiren Tayhan'ın anne ve babasını yakınları sakinleştirdi.

Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan raporun gelmemesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Zekiye Baran, "Katilin akli dengesinin olmadığına, şizofren olduğuna dair birtakım savunmaları var. O nedenle de Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ancak bizi mutlu eden olaylardan birisi mahkeme heyetinin gözlemi var. Adli dengesinin yerinde olduğuna dair gözlem tutanağa geçildi. Biz de biliyoruz ki akli dengesi yerinde. Zira olaydan bir hafta önce cinayeti planlamıştı." dedi.

Davayı sonuna kadar takip edeceklerini aktaran Baran, sanığın en ağır cezayı alması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kız çocuğu 27 Temmuz'da bir arsada öldürülmüş halde bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki Nizam Cansızlar olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Sanık hakkında kabul edilen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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Sanık dava duruşma yağmur tayhan

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