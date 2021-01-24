Aydın’da 17 bin 917 kişi aşılandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Aydın ilinde bu güne kadar 17 bin 917 kişi aşılandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 24 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. 14 Ocak’ta ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı çalışması ise belirlenen program ve öncelik çerçevesinde vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin aşı haritasını açıkladı. Türkiye’deki iller bazında aşı dağılımını paylaşan Bakan Koca, en çok sağlık çalışanının olduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişinin aşılandığını açıkladı. Aşılamada İstanbul’dan sonra sırasıyla en fazla Ankara’da 122 bin 332, İzmir’de 76 bin 688, Antalya’da 41 bin 305 ve Bursa 39 bin 470 kişinin aşılandığını belirtti. Koca, Pazartesi gününden itibaren ille bazındaki aşı dağılımının canlı olarak takip edebileceğini ifade ederek Aydın’da da bu güne kadar 17 bin 917 kişinin aşılandığını kaydetti.

