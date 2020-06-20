YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 18 bin öğrenci ter döktü

Aydın’da 18 bin öğrenci ter döktü

AYDIN HABERLERİ  | 20.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 18 bin 587 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döktü.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 18 bin 587 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirildi. Aydın genelinde 240 ortaokulda gerçekleştirilen sınavda 18 bin 587 öğrenci ter dökerken, bin 191 sınav salonunda ise 3 bin 202 öğretmen görevlendirildi. İki oturumdan oluşan sınavda 90 soru üzerinden sınav yapıldı.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren velilerin de heyecanlı olması dikkat çekti. Sınav öncesinde Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerekli tedbirler alınırken, velilerin de okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Kapıların açılması ile tek tek içeriye alınan öğrencilere el dezenfektanı verilirken, okul görevlileri ve emniyet ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıldı.
“Başaramayacağımız hedeflerimiz yok”
Sınav öncesi heyecanlı olan öğrencilerden Sena Metin, salgın dönemindeki dezavantajlarını avantaja çevirmeye çalıştıklarını ifade ederek “Çok çalıştık. Hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz. Hedefler büyük, başaramayacağımız hedeflerimiz yok. Heyecanımız hiç yok, bayağı çalıştık. Deneme sınavlarında bunu yapacağımızı gördük. Mutluyuz, bir yükten kurtuluyoruz” dedi.
Bir diğer öğrenci Alara Duman ise “Ufak bir heyecanım var. Umarım, heyecanımı kontrol edip güzel bir sınav geçiririm. Normalde de zaten evde çalışan birisiyim. Bu yüzden benim için çok fazla sıkıntı olmadı. Aksine daha da motive bir şekilde çalıştım. Öğretmenlerimle telefonla ulaştım, çözemediğim soruları onlara sordum” şeklinde konuştu.
Merakla çocuklarını beklediler
Okul önünde heyecanlı ve meraklı bir şekilde çocuklarını bekleyen veliler de “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnşallah istedikleri yerlere ulaşırlar” dedi. Sınav bitimine kadar okul önünden ayrılmayan velilerin bazıları kitap okuyarak, bazıları dua ederek bazıları da diğer veliler ile sohbet ederek çocuklarının çıkmasını bekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Aydın Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Nazilli Belediyesi TSM Korosu’na vatandaşlardan tam not

Nazilli Belediyesi TSM Korosu’na vatandaşlardan tam not

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.