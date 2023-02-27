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Aydın’da 1871 gıda işletmesi denetlendi

27.02.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 1871 gıda işletmesi denetlendi.

Aydın’da 1871 gıda işletmesi denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ocak ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 139 adet gıda üretim yeri, 13 bin 547 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ocak ayında gıda üretim yerlerine 256 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1615 adet olmak üzere toplam; 1871adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 38 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 43 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 905 bin 111 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ocak ayı içerisinde 484 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 934 bin 951,87 kilogram kuru incir, 84 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 983 bin 776,82 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 568 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 918 bin 728,69 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ocak ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 42 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, üretim yerleri ile ilgili 1 adet olmak üzere toplam 48 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 41 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat olacak şekilde devam etmektedir” denildi.

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