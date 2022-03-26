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Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

26.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'in Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ünal Yanık idaresindeki LJ06WXB plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine giderken, Yaylaköy mevkisinde karşı istikametten gelen Hasan Sağlam yönetimindeki 09 AAZ 166 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Yanık ve Sağlam ile 09 AAZ 166 plakalı otomobilde bulunan Egelal Onat yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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