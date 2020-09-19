Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıza Günhan yönetimindeki 23 HN 341 plakalı otomobil, Muğla'dan Aydın istikametine giderken Yağcılar Mahallesi kavşağında Hayrullah Kabakçı idaresindeki 48 Y 0775 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emel Kuzi ve Mehmet Şah yaralandı.

Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

