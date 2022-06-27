Aydın'da 20 bin 599 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depoda 20 bin 599 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı.

Depodaki aramada 20 bin 599 şişe kaçak alkol bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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