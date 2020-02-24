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Aydın’da 2019 yılında 1077 sürücüye fahri ceza

AYDIN HABERLERİ  | 24.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın’da, resmi görevli trafik polislerinin yanı sıra 318 fahri trafik müfettişinin de görev yaptığı belirtildi.

Aydın’da 2019 yılında 1077 sürücüye fahri ceza

Türkiye’de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın’da, resmi görevli trafik polislerinin yanı sıra 318 fahri trafik müfettişinin de görev yaptığı belirtildi. 2019 yılında fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklar kapsamında Aydın’da 1077 sürücüye para cezası kesildiği öğrenildi.
Türkiye’de 1 Mayıs 1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yayımlanması belirlenen fahri trafik müfettişleri 1998 yılında çalışmalarına başladı. Her yıl artan nüfus ve araç sayısına paralel olarak fahri trafik müfettişlerinin sayısının arttırıldığı bildirildi. Aydın Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre Aydın’da 318 fahri trafik müfettişi bulunuyor. 2019 yılında faal olan fahri trafik müfettişleri kusurlu bulup ceza yazılması için sürücülerle muhatap olmadan tuttuğu tutanaklardan 1077 sürücüye para cezası kesildiği öğrenildi.
“Aydın’da sayı 100 kişi arttırılarak 418’e yükseltilecek”
Aydın’da görev yapan fahri trafik müfettişi sayısının 100 kişi arttırılarak 418’e yükseltileceğini belirten Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2020 yılında resmi görevli trafik polislerinin yanında fahri trafik müfettişlerinin de kusurlu gördükleri araçların plakalarına tutanak düzenleyecekleri belirtildi. Sürücülerle yüzyüze gelmeyen ve düzenledikleri tutanakları Trafik Şubesi’ne götürüp teslim eden fahri trafik müfettişlerinin tutanakları doğrultusunda yazılan cezaların itirazının Sulh Ceza Mahkemelerine yapılabildiği belirtildi.

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