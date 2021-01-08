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Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs yakalandı

08.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılında yapılan çalışmalarda 13 bin 817 olayın, 13 bin 541’i aydınlatılırken, 6 bin 049 aranan şahıs yakalandı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında Asayiş, Trafik ve Özel Maksatlı Timlerle Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin etkin yürütülmesi sonucu vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması kapsamında 7 gün 24 saat görev anlayışı ile görev ifa edilmiştir.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılında yapılan çalışmalarda 13 bin 817 olayın, 13 bin 541’i aydınlatılırken, 6 bin 049 aranan şahıs yakalandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında Asayiş, Trafik ve Özel Maksatlı Timlerle Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin etkin yürütülmesi sonucu vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması kapsamında 7 gün 24 saat görev anlayışı ile görev ifa edilmiştir. 2020 yılı içerisinde meydana gelen 13 bin 817 olayın 13 bin 541’i aydınlatılarak yüzde 98 Başarı sağlanmıştır. Asayiş uygulamalarında 6 bin 049 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. İcra edilen Yol Kontrol ve Arama faaliyetleri ile Huzur-Güven Uygulamaları kapsamında 51 bin 804 araç ile 585 bin 214 şahıs sorgulanarak 123 kayıp çocuk ve 91 kayıp yetişkin bulunmuştur. Jandarma ekiplerinin Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadelesi kapsamında 772 olay ortaya çıkartılmış, bu olaylara karışan 1861 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ortaya çıkartılan olaylarda; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 bin 835 kök yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi, 20,43 gr eroin, 42 bin 893 gr esrar, 15 gr kokain, 4 bin 816 gr metanfetamin uyuşturucu maddesi ile 71 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Kaçak Alkol Tüketimine yönelik yapılan operasyonlar sonucu 10 bin 651 litre Kaçak Alkol ve türevleri ele geçirilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında; 1104 Yasadışı Bahis sitesi, 330 Müstehcen içerik bulunan site, kimlik hırsızlığı yapılan 114 site ile Terör Örgütü propagandası yapılan 17 olmak üzere toplam 1565 internet sitesi hakkında adli işlem başlatılarak erişim yasağı getirilmiştir. Aydın İl J.K.lığı Trafik Timleri tarafından 53 bin 052 denetim yapılarak 683 bin 153 araç kontrol edilmiştir. Ayrıca 42 bin 190 sürücü, yaya ve 9 bin 474 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. Aydın İl Jandarma Komutanlığı; emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
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Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
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