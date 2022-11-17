Aydın’da 22 bin dekar araziye can suyu olacak

Aydın’da Yenipazar-Dalama Sulaması yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından sulama kanalı 22 bin dekar araziye can suyu olacak.

Aydın’da çiftçiler için önemli olan sulama kanallarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Önemli tarım kentlerinde olan Aydın’da sulama tesislerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, beraberindeki heyet ile birlikte Yenipazar - Dalama Sulaması Yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sulama kanalı, bölgede bulunan 22 bin dekar araziye can suyu olacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender, beraberindeki ilgili heyet ile birlikte 22 bin dekar tarım arazisinin sulama suyunu temin edecek olan Yenipazar Dalama Sulaması yenileme işi çerçevesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi” ifadeleri yer aldı.

