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Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

05.07.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında, lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yunanistan'a geçme girişiminde bulundukları öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın sahil güvenlik komutanlığı

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Öğle
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