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Aydın’da 250 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

04.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik parkına gelen 150 anasınıfı öğrencisi ile Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 100 öğrenci, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’da 250 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde de eğitimlerine ivme kazandırdı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kemer Mahallesi’nde bulunan trafik parkına gelen 150 anasınıfı öğrencisi ile Cumhuriyet İlokulu’ndaki 100 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimlerde toplam 250 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

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