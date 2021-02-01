Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde 25 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 26,66 gram Esrar, 290,074 gram Metamfetamin, 10,24 gram Sentetik Kannabinoid, 25 gram Kubar Esrar, 8 adet Sentetik Ecza, 8 gram Eroin, 1 adet Ectasy, 3 adet diğer Sentetik haplar ele geçirildi.

