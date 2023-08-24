YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 3 ilçenin kaymakamı değişti

Aydın’da 3 ilçenin kaymakamı değişti

24.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Aydın’da 3 ilçenin kaymakamı değişti

Kararnameye göre Aydın ilinde Söke, Kuşadası ve Çine olmak üzere üç ilçenin kaymakamları değişiyor.

"GÜNEY, İSTANBUL YOLCUSU"

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’in yeni görev yeri İstanbul Tuzla Kaymakamlığı oldu. Söke’nin yeni Kaymakamı ise İstanbul Tuzla Kaymakamı olarak görev yapan Ali Akça oldu.

"KUŞADASI KAYMAKAMI DA DEĞİŞTİ"

Kuşadası Kaymakamı olarak görev yapan Saadettin Yücel’n yeni görev yeri Eskişehir Tepebaşı İlçesi oldu.
Kuşadası’nın yeni Kaymakamı ise Samsun İlkadım Kaymakamlığı görevi yapan İbrahim Keklik oldu.
"Çine Kaymakamı Kırkağaç’tan"
Aydın ilinde kaymakamı değişen üçüncü ilçe ise Çine oldu. Çine’nin yeni Kaymakamı son olarak Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Kaymakamlığı görevini yürüten Murat Büyükköse oldu. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan’ın yeni görev yeri ise Denizli’nin Buldan ilçesi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Atlas eczanesi
Kusadasi
Senem eczanesi
Nazilli
Güneş eczanesi
Efeler
Pehlivan eczanesi
Efeler
Tülay eczanesi
Efeler
Avci eczanesi
Kocarli
Gazibğendi eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.