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Aydın'da 30 ruhsatsız tabanca ile silah parçaları ele geçirildi

22.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 30 ruhsatsız tabanca ile silah parçaları ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde, yapımı ve satışı yasak olan silah ve mühimmatların bulunduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, seri numaraları kazınmış ve 9 mm çapına dönüştürülmüş 30 ruhsatsız tabanca, 30 ağzı açılmış namlu, 14 ateşleme iğnesi, 29 icra yayı ve mili, tabancaya dönüştürmede kullanılan 24 elektronik malzeme, 42 tabanca fişeği, 20 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör alt kapağı, 9 tabanca horozu, 7 emniyet mandalı, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 30 el kundağı, 30 tetik tertibatı, antika olduğu değerlendirilen 1 tabanca, 500 silah ateşleyici ekipman ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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