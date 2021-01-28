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Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

28.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından yayınlanan 2020 yılı raporuna göre Aydın’da 31 bin 774 kişi iş ararken, en çok başvuru kadınlardan tarafından yapıldı.Aydın’ın işsizlik rakamları belli oldu.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından yayınlanan 2020 yılı raporuna göre Aydın’da 31 bin 774 kişi iş ararken, en çok başvuru kadınlardan tarafından yapıldı.
Aydın’ın işsizlik rakamları belli oldu. Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından 2020 yılı raporu yayınlandı. Rapor kapsamında Aydın’da son 1 yılda 17 bin 141 kadın, 14 bin 633 erkek olmak üzere toplam 31 bin 774 kişi iş arıyor. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle ise Aydın’da 36 bin 476’sı kadın, 39 bin 829’u erkek olmak üzere toplam 76 bin 305 kayıtlı işgücü bulunuyor.
Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yayınlanan verilere göre Aydın’da toplam 28 bin 336 işyerinin 164 bin 799 çalışanı bulunuyor. İşyerleri personel sayılarına göre incelendiğinde 0-9 arası çalışanı olan işyeri sayısı 25 bin 544, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 401, 50 ve üzeri çalışanı olan işyeri sayısı ise 391 oldu.
“13 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor”
Son 1 yılda İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinden toplam 24 bin 384 açık iş ilanı alınırken, 65 bin 329 kişi de iş başvurusunda bulundu. Yine 2020 yılı içerisinde 28 bin 318 normal ve 320 engelli vatandaş olmak üzere toplam 28 bin 638 kişi özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildi.
Aydın genelinde 2020 yılı içerisinde düzenlenen Aktif İşgücü Programları kapsamında da 52 adet Meslek Edindirme Kursundan 996 kişi, bin 763 adet İşbaşı Eğitim Programından ise 5 bin 221 kişi faydalandı. Toplam bin 815 adet kurs ve programdan 6 bin 217 kişi faydalandı. 36 adet Toplum Yararına Programdan (TYP) toplam bin 431 kişi faydalandı.
2020 yılı içerisinde kurs ve programlara katılan vatandaşlara, İşbaşı Eğitim Programları için 24 milyon 754 bin 572 TL, Mesleki Eğitim kursları için 3 milyon 487 bin 769 TL, Toplum Yararına programlar için 36 milyon 497 bin 471 TL, kurs ve programlar için 64 bin 739 bin 812 TL ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası kapsamında ise işsizlik ödeneği alan 13 bin 741 kişiye toplam 73 milyon 367 bin 429 TL ödeme yapıldı. Yine pandemi sürecinde hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında da toplam 31 bin 682 kişiye 211 milyon 414 bin 144 TL ödeme gerçekleştirildi.

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