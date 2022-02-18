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Aydın'da 375 parça tarihi eser ele geçirildi

18.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 375 parça tarihi eser ele geçirildi

Aydın'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 62 parça tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda S.A'yı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 313 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen metal ya da topraktan yapılmış küçük boyutlu 62 eşya bulundu.

Adliyeye sevk edilen S.A, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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