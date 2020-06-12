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Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Aydın’da il düzeyinde hastalıkların görülme düzeyini saptamak için 4 bin 764 hanede sağlık taraması gerçekleştirilecek.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır.

Aydın’da 4 bin 764 hanede sağlık taraması yapılacak

Aydın’da il düzeyinde hastalıkların görülme düzeyini saptamak için 4 bin 764 hanede sağlık taraması gerçekleştirilecek.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır. Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Yeni Korona virüs Hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıklılıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma yapılacaktır. İlimizde 12 Haziran 2020 tarihinde Efeler, Nazilli, Söke ilçelerinde çalışmalar başlamıştır. Çalışma planımız dahilinde tüm ilçelerimizde uygulamaya geçilecek ve 12 gün içinde tamamlanacaktır. Araştırmanın amacı, Türkiye’de ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansını, Türkiye’de ülke ve il düzeyinde geçirilmiş hastalık düzeyini, Türkiye’de ülke ve il düzeyinde asemptomatik hastalık düzeyini saptamaktır. Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlenmiştir. Belirlenen haneler TÜİK tarafından rastgele seçilmiştir. Ayrıca her hane için 2 ikame hane belirlenmiştir. Buna göre tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 153 bin 577 olarak belirlenmiştir. İlimizde gidilecek olan hane sayısı 4 bin 764’tür. TÜİK’ten gelen listelere göre ilçelerimizin iş planları Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hanelere gidecek çalışma ekipleri 1 doktor ve 1 hemşire şeklinde oluşturulacaktır. Ekiplerde bulunan personeller Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen personel kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecektir. Ülkemizde hastalık düzeylerinin ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için haneden seçilecek kişinin rastgele seçilmesi gerekmektedir. Çalışma sırasında belirlenen hanelerde rastgele seçilecek kişilerden bilgilendirilmiş, onay alınarak bir anket uygulanacaktır. Ayrıca aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise Kovid-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır” denildi.

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