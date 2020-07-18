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Aydın’da 4 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

AYDIN HABERLERİ  | 18.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu otluk alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar görürken, yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.Yangın öğlen saatlerinde Kemer Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu otluk alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar görürken, yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın öğlen saatlerinde Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın eski Ağız ve Diş Hastanesi karşısındaki içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarla şiddetlenen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 4 arazöz, 2 ani müdahale aracı ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çevrede oturan mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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