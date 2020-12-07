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Aydın’da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde silahlı saldırıda bulunarak 4 kişinin yaralanmasına neden olan baba ve 2 oğlu tutuklandı.Olay, 6 Aralık Pazar günü saat 15:00 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aydın’da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde silahlı saldırıda bulunarak 4 kişinin yaralanmasına neden olan baba ve 2 oğlu tutuklandı.
Olay, 6 Aralık Pazar günü saat 15:00 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesine dayalı husumet bulunan Doğan Ailesi ile Arbaş Ailesi sokak üzerinde karşılaştı. Doğan ailesi fertleri tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir anda caddeden silah seslerinin yükselmesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karşı tarafın silahlarından çıkan mermi ve saçmalarla yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra silahları ile birlikte firar eden baba A.D. (55) ve iki oğlu D.C.D. (29) ile B.T. (26) polis ekiplerince silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan baba ve oğulları tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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