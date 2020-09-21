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Aydın'da 4 yaşındaki çocuk babasının böbreğiyle hayata tutunacak

AYDIN HABERLERİ  | 21.09.2020 19:30 | Son Güncelleme

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk babasının böbreğiyle hayata tutunacak

Aydın'da böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören 4 yaşındaki çocuğa, babasının böbreği nakledilecek.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "vacterl sendromu" teşhisi konulan ve böbrek yetmezliği sebebiyle de diyaliz tedavisi gören B.G'ye uygun böbrek bulunamayınca babası Yaşar G. bağışçı olmaya karar verdi.

Testlerin ardından dokuların uyuşması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek ambulans uçak talep etti.

Tedavi gördüğü hastaneden alınarak Adnan Menderes Havalimanı'na nakledilen B.G, buradan da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla organ naklinin yapılacağı İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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