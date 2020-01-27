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Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek

AYDIN HABERLERİ  | 27.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek verildiğini belirterek “Bu destekler sayesinde ilimiz Aydın’da 202,7 milyon TL yatırım yapılmıştır” dedi.Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan AB katılım öncesi mali yardım aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni olan IPARD programı ile Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınma alanında 42 ilde projeli yatırımlara destekler sağlandığını belirten TKDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, şu an yürütülmekte olan 2014-2020 yıllarını kapsayacak IPARD 2 programını değerlendirdi.

Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek verildiğini belirterek “Bu destekler sayesinde ilimiz Aydın’da 202,7 milyon TL yatırım yapılmıştır” dedi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan AB katılım öncesi mali yardım aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni olan IPARD programı ile Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınma alanında 42 ilde projeli yatırımlara destekler sağlandığını belirten TKDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, şu an yürütülmekte olan 2014-2020 yıllarını kapsayacak IPARD 2 programını değerlendirdi. Bu kapsamında Türkiye’de yüzde 75’i Avrupa Birliği, yüzde 25’i Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından toplam 1 Milyar 45 Milyon Avro destek sağlanacağını kaydeden Koordinatör Mustafa Bozkurt, “Aydın ilimizde IPARD programı kapsamında hibe desteği verilen konu başlıklarının çeşitliliğini düşündüğümüzde; süt ve et hayvancılığı, kanatlı eti ve yumurta tavukçuluğu, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve-sebzelerin ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işleme, mantar ve misel yetiştiriciliği, Fide-fidan yetiştiriciliği, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında 5.000 Avro dan 3 milyon avro ya kadar olan yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda TKDK hibe desteği verilmekte. Tüm bu desteklere ilaveten yatırımcılar KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu her yönü ile muazzam bir destektir. 2019 yılı sonu itibariyle TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü olarak faaliyetimize başladığımız 2012 yılından bugüne IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında toplam 143 projeye 95 milyon TL hibe sağlanmıştır. Bu hibenin 69,5 milyon TL’si ödenmiş olup, 25,5 milyon TL ise devam eden yatırımların tamamlanmasına müteakiben ödenecektir. Bu destekler sayesinde Aydın ilimizde 202,7 milyon TL yatırım yapılmıştır” dedi.
Sözleşme imzalanarak yatırıma başlayan tesisleri hakkında da bilgi veren Bozkurt, Aydın’a 32 süt üretim tesisi, 7 besi çiftliği, 10 kanatlı et üretim tesisi, 13 süt işleme tesisi, 2 süt toplama merkezi, 1 kırmızı et işleme tesisi, 5 meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu, 3 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 45 arıcılık projesi, 19 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 4 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 1 yenilenebilir enerji tesisi kazandırıldığını kaydetti.

Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek

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