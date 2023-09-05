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Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi

05.09.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği tarafından Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi.

Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde bilgilendirme faaliyetlerine hızlı başladı. Bu çerçevede harekete geçen TUBİM ekipleri, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli ve Aydın’a yeni atanan öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi. Uyuşturucunun kullanımı ve zararlarına dikkat çekilen etkinlikte 270’i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 435 öğretmene “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerde tüm gruplara "İki Ekmek" adlı kısa film izletilerek "UYUMA" uygulaması hakkında bilgiler de verildi. Aynı zamanda narkotik polisi anne internet adresinin tanıtımı yapıldı.

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