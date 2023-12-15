Aydın’da 5 adet klonlanmış cep telefonu ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığı ve IMEI klonlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesindeki bir işyerinde kaçak ve klonlanmış cep telefonu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından harekete geçen ekipler, işyerinde yaptığı aramada 5 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonu ele geçirdi. Konu ile ilgili M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, yasal işlem başlatıldı.

