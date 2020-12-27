Aydın'da 5 katlı apartmanın çatısından düşen genç, hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baca temizliği için çıktığı çatıdan, dengesini kaybederek beton zemine düşen genç yaşamını yitirdi.

Yıldıztepe Mahallesi'nde oturan Yusuf Hamarat (28), bacayı temizlemek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Hamarat, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Hamarat, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



