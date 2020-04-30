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Aydın’da 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Aydın’da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs ile ilgili Aydın’daki rakamları açıkladı.

Aydın’da 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Aydın’da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs ile ilgili Aydın’daki rakamları açıkladı. Vali Köşger, Nisan ayı sonu itibari ile Aydın’da 99 pozitif vaka görüldüğünü söyledi. Köşger, 56 kişinin hastanede yatarak, 14 kişinin ise evlerinde karantina alınmak sureti ile toplamda 70 kişinin tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu kaydetti. 20 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Köşger, “Bugün sabah itibari ile entübe edilen bir hastamız da entübe olmaktan çıkarak normal odaya alındı. Maalesef bugüne kadar Aydın’da 5 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda ise cüzi sayıda vatandaşımız var” dedi.

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İmsak
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Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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