Aydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kuşadası'nda 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uyuşturucu kullandığı öne sürülen Z.V.P. (21), yoldan geçen bir kişinin çantasını gasp etmeye çalıştı.

Z.V.P, ardından Abdurrahman Gökguz'a ait telefon bayisine girerek para istemesi sonucu tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Z.V.P. üzerinde taşıdığı bıçakla işyeri sahibi Gökguz'u yaraladı.

Z.V.P. daha sonra olaya müdahale etmek isteyen esnaflardan Abdulkadir Gökguz, Yıldırım Ezzine, Mahmut Karakurt ve Aykut Tiftik'i de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken polis Z.V.P'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.



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