Aydın'da 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 8'inci JASAT, bir incir bahçesindeki bağ evinin kapı pencereleri ve 50 bin lira değerindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.T, A.A, M.B, ve G.E'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T, A.A. ve M.B. tutuklandı, G.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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