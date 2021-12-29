YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı

Aydın'da 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı

29.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 8'inci JASAT, bir incir bahçesindeki bağ evinin kapı pencereleri ve 50 bin lira değerindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.T, A.A, M.B, ve G.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T, A.A. ve M.B. tutuklandı, G.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Aydın'da 3 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıAydın'da 3 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:16
İkindi
15:44
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Şahincı Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Esra Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.