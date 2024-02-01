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Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı

İHA İHA
01.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şok ekipleri, aranan şahısların yakalamasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1245 Sokak üzerinde gerçekleştirilen kontroller esnasında, polisleri gören E.Y.A. isimli şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalanan şüphelinin, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arandığı tespit edildi. Toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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