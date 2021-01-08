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Aydın’da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2021 13:03 | Son Güncelleme

Aydın’da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla göz dolduruyor.

Aydın’da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla göz dolduruyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen ekipler, kimi zaman yüzlerce kamera kaydı inceliyor kimi zaman da sokak sokak suçlu kovalayarak ter döküyor. Suça geçit vermeyen ekipler, hırsızlık, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve terör başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs döneminde de ekipler maske, mesafe, hijyen kontrollerini gerçekleştirmeye devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşen Aydın sokaklarının boş bırakmadı. Aydın il genelinde yılbaşından bu yana geçen 7 günde yapılan çalışmalarda toplam 101 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 49’u da tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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