Aydın’da 7 tutuklama

Aydın’da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 10 şahıs yakalanırken, 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu başta olmak üzere toplam 12 dosyadan 18 yıl 3 ay cezası olan M.K, Hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay cezası olan F.E, Yağma suçundan 6 yıl 8 ay cezası olan F.M, Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezası olan A.K, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay cezası olan A.S, Silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay cezası olan A.Y, ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 10 şahıs yakalanırken, bunlardan 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Aydın Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince 22 yıl kesilmiş cezası olan Ö.İ’ nin Antalya ili Kumluca ilçesindeki bir adreste olduğu öğrenilerek, şahsın adreste yakalanması sağlandı.



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