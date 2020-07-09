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Aydın’da 71 adet sikke ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 71 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 71 adet sikke, 1 adet boğa figürü ve 2 adet de insan heykeli ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Aydın’da 71 adet sikke ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 71 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 71 adet sikke, 1 adet boğa figürü ve 2 adet de insan heykeli ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:40
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cinalı Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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