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Aydın’da 8 ayda 13 bin kişi yüzme öğrendi

07.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde Aydın’da eğitimler aralıksız devam ederken, son 8 ayda 13 bin 136 kişi yüzme öğrendi.

Aydın’da 8 ayda 13 bin kişi yüzme öğrendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje çerçevesinde de Efeler, Çine ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2022 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi. İl genelindeki eğitimler 2023 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Çine’de 304’ü erkek, 327’si kadın olmak üzere toplam 631 kişiye, Didim’de 593’ü erkek, 468’i kadın olmak üzere toplam bin 61 kişiye, Efeler’de 2 bin 71’i erkek, 2 bin 23’ü kadın olmak üzere toplam 4 bin 94 kişiye, Nazilli’de ise 4 bin 89’u erkek, 3 bin 261’i kadın olmak üzere toplam 7 bin 350 kişiye yüzme eğitimleri verildi.

Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi çerçevesinde eğitimler uzman antrenörler eşliğinde aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Aydın genelinde 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 13 bin 136 kişiye yüzme öğretildi.

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