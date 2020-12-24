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Aydın’da 8 bin 452 noktadaki denetimde 252 bin 732 TL ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 09:38 | Son Güncelleme

Aydın il genelinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 8 bin 452 noktada denetlendi.

Aydın’da 8 bin 452 noktadaki denetimde 252 bin 732 TL ceza kesildi

Aydın il genelinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 8 bin 452 noktada denetlendi. Denetimlerde 252 bin 732 TL idari para cezası uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Aydın il genelinde 16-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 997 şehirler arası toplu ulaşım aracı, bin 444 şehir içi toplu ulaşım aracı, 973 ticari taksi, 4 bin 970 iş yeri ve 68 pazar yeri denetlendi. Denetimler kapsamında toplamda 8 bin 452 noktada denetleme yapan ekipler kuralları ihlal eden kişi ve iş yerlerine 252 bin 732 TL idari para cezası uyguladı.
Öte yandan Aydın’da karantina kurallarına uymayan 13 kişinin de Işıklı Mahallesi’ndeki KYK Yurdu’nda zorunlu izolasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Aydın’da 8 bin 452 noktadaki denetimde 252 bin 732 TL ceza kesildi

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