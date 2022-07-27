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Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç öldü

27.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gencin, ineğin tepmesi sonucu üzerine düştüğü sağım makinesinin elektrik akımına kapıldığı öğrenildi

Aydın'ın Söke ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Karaatlı Mahallesi muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil (16), ailesine ait ahırda, ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan Yeşil, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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