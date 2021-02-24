Aydın'da ahırdan buzağı çalan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ahırdan buzağı çalan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bilik, ahırdaki bir buzağının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Çalışmalar sonunda hırsızlığın H.A. ve E.A. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İkametlerinde gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, bulunan buzağı da sahibine teslim edildi.

Hayvanının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bilik, jandarmaya teşekkür etti.

