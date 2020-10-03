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Aydın’da Akuaponik Sistemleri Eğitimi tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi’nin, ’Akuaponik Sistemlerin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü ile Teknik Personele Tanıtılması ve Eğitimi’ projesi tamamlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi’nin, ’Akuaponik Sistemlerin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü ile Teknik Personele Tanıtılması ve Eğitimi’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi’nin, ’Akuaponik Sistemlerin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü ile Teknik Personele Tanıtılması ve Eğitimi’ projesi kapsamında 5 gün süren eğitim tamamlandı. Eğitimlerde Aydın’daki su ürünleri yetiştiricilik sektöründe aktif olarak rol alan, yerel aktörlerin planlama, uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması, Aydın Tarım İl Müdürlüğü’nde görevlendirilen personelin uzmanlaşması ve konu hakkında bilgi sahibi olup, teknik danışmanlık yapmasına katkı sağlayacak olan proje kapsamında, kapalı devre sistemleri hakkında bilgi verilerek, sürdürülebilir üretimde önem kazanan akuaponik sistemler tanıtıldı. Eğitim sonunda gerçekleşen sertifika törenine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, İl Müdür Yardımcısı H. Eray Yeşilçayır ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan katılarak eğitime katılanlara sertifikalarını takdim etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerinde 5 gün boyunca Güney Ege Kalkınma Ajansı, teknik destek programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertan Ercan Akademisyen Eğitimci tarafından verilen eğitime ilimizde su ürünleri yetiştiricilik sektörüne yönelik faaliyet gösteren, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birlik üyelerinden 16, kurumumuz il ve ilçeler teknik personelinden 18 katılımcı olmak üzere toplamda 34 kişiye eğitim verildi. Böyle bir projenin gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.

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