Aydın’da alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

Aydın’ın Germencik İlçesi alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Germencik Sanayi Sitesi'nde bulunan Kazım Eren’e ait alüminyum doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz