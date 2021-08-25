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Aydın’da alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

25.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

Aydın’ın Germencik İlçesi alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Germencik Sanayi Sitesi'nde bulunan Kazım Eren’e ait alüminyum doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

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