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Aydın’da araç sayısı 456 bine yükseldi

AYDIN HABERLERİ  | 30.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Aydın’da araç sayısı 2018 yılına göre yüzde 1,9 oranında artarak 456 bin 56’ye yükseldi.TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, TÜİK’in açıkladığı Aydın’ın 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini değerlendirdi.Açıklanan rakama göre Aydın’da 2018 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 447 bin 618 iken, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında bir artış göstererek 456 bin 56’ya ulaştı.Otomobil sayısı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 182 bin 301’e ulaştı.

Aydın’da araç sayısı 456 bine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Aydın’da araç sayısı 2018 yılına göre yüzde 1,9 oranında artarak 456 bin 56’ye yükseldi.
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, TÜİK’in açıkladığı Aydın’ın 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini değerlendirdi.
Açıklanan rakama göre Aydın’da 2018 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 447 bin 618 iken, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında bir artış göstererek 456 bin 56’ya ulaştı.
Otomobil sayısı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 182 bin 301’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 182 bin 301 adet otomobil, 10 bin 564 adet minibüs, 2 bin 919 adet otobüs, 69 bin 623 adet kamyonet, 8 bin 945 adet kamyon, 132 bin 528 adet motosiklet, 48 bin 445 adet traktör ve 731 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.
Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,1 ile motosiklette gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 268 adet ile yine motosiklette gerçekleşti.

14 bin aracın devri yapıldı
2019 yılı Aralık ayında, Aydın’da toplam 14 bin 756 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 822 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 759 adet ile kamyonet, 755 adet ile motosiklet, 748 adet ile traktör, 313 adet ile kamyon, 278 adet ile minibüs, 65 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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