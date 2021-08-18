Aydın'da asker eğlencesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce asker eğlencesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kavgadan sonra kaçan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklandı.

Orta Mahalle'de 2 gün önce düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıkmış, olayda A.B. (49) ve A.K. (32) yaralanmıştı.



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