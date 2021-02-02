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Aydın’da ASTE eğitimi verildi

02.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Aydın’da, Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.

Aydın’da, Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarında çalışan personele yönelik Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verildi. Kovid-19 tedbirleri alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bir gün teorik, üç gün pratik olarak gerçekleştirilen eğitime 18 personel katıldı.
Personele eğitimde; sürücü koltuğunda doğru oturma pozisyonundan, fren yapma tekniklerine, direksiyon tutuşundan doğru viraj alma tekniğine, ambulanslarda siren ve ışık kullanımından, trafikteki özel durumlara, araç güvenlik sistemlerinden basit arızaların tanımlanmasına kadar pek çok bilgi aktarıldı. Sağlık sisteminin ihtiyacı doğrultusunda ambulans sayılarının artması, güvenli sürüşün her geçen gün büyük önem kazanması nedeniyle eğitimler sırasında, trafikteki diğer araçlardan kaçınma ve panik anında nasıl hareket edileceğine ilişkin teknikler, sürücülerin direksiyon hâkimiyetlerinin artması ve araç dinamiklerini kavramalarını sağlayarak direksiyon tutuş teknikleri, sürücülere kaçamak manevra, panik frenleme, ambulansı park edebilme ve ani çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarının uygulamaları yapıldı.
Her bir kursiyer günlük bakım, akü takviyesi, lastik değiştirme ve zincir takma işlemlerini uyguladı. Son gün yazılı ve pratik sınav yapılarak eğitim sonlandırıldı.

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