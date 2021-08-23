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Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

23.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Karabacaklı'nın (61) kullandığı plakası olmayan ATV, Yukarıgörle Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karabacaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu konumundaki yaralı Murat U. ise sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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