Aydın’da av sezonu kapandı

Ege Avlanma Bölgesi’nde yer alan Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta 24 Ağustos’ta başlayan av sezonu sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Ülkemizde kara avcılığına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Av Sezonu Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda izin verilmektedir.

2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda, kara avcılığı sezonu ülke genelinde ilk olarak 17 Ağustos 2019 tarihinde, Ege Avlanma Bölgesinde bulunan Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak illerinde ise avlanma izinleri 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayan av sezonu 01.03.2020 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten itibaren 2020-2021 Av Dönemi açılışına kadar Kara Avcılığı faaliyetleri tüm yurdumuzda yasaktır. Ülkemizde 481 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve av dönemi boyunca Merkez Av Komisyonunca belirlenen sadece 30 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmekte ve bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi ile av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması büyük önem arz etmektedir. Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapılması durumunda en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün yerel il teşkilatlarına, jandarma ve polis teşkilatlarına ihbar edilmesi yaban hayatının korunması için verilebilecek en büyük katkıdır” denildi.

